Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Елбасы

    Нурсултан Назарбаев встретился с послом ОАЭ в Казахстане

    19 Декабря 2019, 17:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мохаммад аль-Джабером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    В ходе встречи была отмечена важность укрепления двусторонних отношений, развития взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, расширения культурных связей. «Наши отношения развиваются очень динамично с момента обретения Казахстаном независимости. Мы всегда находились в тесном контакте с руководством ОАЭ. Благодаря этому мы решили вопрос о безвизовом режиме между странами, увеличили количество авиарейсов, что привело к росту туристов и, в целом, повлияло на расширение экономических связей», - отметил Нурсултан Назарбаев.

    Мохаммад аль-Джабер в свою очередь от лица руководства своей страны поздравил Нурсултана Назарбаева и народ Казахстана с Днем независимости, пожелав Казахстану дальнейшего успешного развития и процветания.

    «Казахстан является одним из ключевых партнеров ОАЭ в регионе Средней Азии. Мы также позитивно расцениваем достижение договоренности о безвизовом режиме, что повлияет на упрощение контактов между предпринимателями, поспособствует инвестиционной активности», - подчеркнул посол.

    Также дипломат передал Нурсултану Назарбаеву «Ковер мира», созданный в рамках гуманитарного проекта Ее Высочества шейхи Фатимы бинт Мухамед бин Заид.

    Справочно:

    Проект «Ковер мира» направлен на то, чтобы продвигать традиционное мастерство ковроделия и противостоять проникновению образов войны в это искусство. В рамках проекта мастера изготавливают ковры со своим видением мирной и благополучной жизни. Реализуется в противовес традиции изготовления афганских ковров «войны», изображающих военный конфликт, участников боевых действий, оружие.

    Автор:

    Арабские эмираты Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам