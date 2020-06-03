Нурсултан Назарбаев встретился с послом ОАЭ в Казахстане Мохаммадом аль-Джабером

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мохаммадом аль-Джабером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев поблагодарил завершающего свою дипломатическую миссию в Казахстане Мохаммада аль-Джабера за его вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.

«Вы проработали в нашей стране три с половиной года. За это время значительно укрепились отношения между Казахстаном и ОАЭ. В частности, был введен безвизовый режим между нашими государствами. Вы являетесь другом нашей страны, и я уверен, что мы и дальше продолжим поддерживать добрые отношения», - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь, Мохаммад аль-Джабер выразил признательность Елбасы и всему народу Казахстана за теплый прием, плодотворное сотрудничество и всемерное содействие в развитии отношений между двумя государствами.

«Мне выпала огромная честь стать послом в дружественной нам стране – Республике Казахстан. Между Вами и руководством ОАЭ сложились теплые и дружественные отношения. Я полюбил Казахстан и его народ. Покидаю страну с яркими и незабываемыми впечатлениями. Горжусь тем, что мой первый пост на дипломатической службе прошел именно через «казахстанскую школу», - сказал посол ОАЭ.