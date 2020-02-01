Нурсултан Назарбаев встретился с Михаилом Мишустиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Первый Президент Казахстана поздравил Михаила Мишустина с назначением на ответственную и важную должность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

«Вы пришли на эту работу в очень сложное время. Ситуация сейчас непростая. Надеюсь, что Ваш богатый опыт будет полезен на новой должности. Вчера Вы были в Алматы, где обсуждались вопросы цифровизации и развития искусственного интеллекта», - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отметил, что с момента обретения независимости Казахстан выстраивал добрососедские отношения с Российской Федерацией.

«Все годы моей работы я старался укреплять сотрудничество между Казахстаном и Россией. И я считаю, что сегодня наши двусторонние отношения являются образцовыми. Я очень хочу, чтобы так оставалось всегда», - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь Михаил Мишустин поблагодарил Елбасы за встречу и передал теплые слова приветствия от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Свой первый зарубежный визит я символично начинаю с Казахстана. Нас связывают очень добрые отношения. Пользуясь случаем, хочу передать самые наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации», - сказал Председатель Правительства РФ.

Во время встречи стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также остановились на вопросах реализации проектов по инфраструктурному развитию и дальнейшему укреплению торговых отношений между странами континента.