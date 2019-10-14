Нурсултан Назарбаев встретился с Ильхамом Алиевым

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи Елбасы указал на положительную динамику развития казахстанско-азербайджанских отношений.

«Сегодня я впервые прибыл к Вам в другом статусе. В Казахстане продолжается работа по осуществлению экономических программ развития и укреплению независимости. Наши отношения продолжают развиваться. Сейчас у нас много возможностей для расширения сотрудничества. Необходимо повышать объёмы торговли. Мы выстроили соответствующую логистику. Завтра состоится заседание ССТГ. Я с удовольствием принял статус Почётного Председателя, так как хочу продолжать способствовать укреплению сотрудничества наших государств», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Ильхам Алиев поблагодарил Елбасы за участие в заседании ССТГ и особо отметил его вклад в укрепление двусторонних отношений.

«Для нас большая честь принимать на азербайджанской земле Первого Президента Казахстана. Вы являетесь большим другом Азербайджана. По многим международным вопросам Вы всегда поддерживали нашу страну. Велик Ваш вклад и в дело укрепления солидарности между тюркоязычными странами. Мы рады, что юбилейный саммит проходит именно в Баку», - сказал Президент Азербайджанской Республики.

Кроме того, И.Алиев рассказал, что именно строительство столицы Казахстана стало примером для развития города Баку.

«Я видел стремительные преобразования Вашей столицы. Посещая выставку ЭКСПО, я был восхищён масштабами строительства и уровнем архитектурного мастерства. Все успехи Казахстана связаны с Вашим именем», - сказал Президент Азербайджанской Республики.