+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 14 °С
USD 389.62 EUR 429.98
RUB 6.06 CNY 55.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нурсултан Назарбаев встретился с Ильхамом Алиевым

14 Октября 2019 23:03
Поделиться:
Нурсултан Назарбаев встретился с Ильхамом Алиевым

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Новости по теме

Елбасы встретился с Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым
Нурсултан Назарбаев прибыл в Баку Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Императору Японии В Сети появилось полное видео интервью Нурсултана Назарбаева телеканалу «Хабар»

В ходе встречи Елбасы указал на положительную динамику развития казахстанско-азербайджанских отношений.

«Сегодня я впервые прибыл к Вам в другом статусе. В Казахстане продолжается работа по осуществлению экономических программ развития и укреплению независимости. Наши отношения продолжают развиваться. Сейчас у нас много возможностей для расширения сотрудничества. Необходимо повышать объёмы торговли. Мы выстроили соответствующую логистику. Завтра состоится заседание ССТГ. Я с удовольствием принял статус Почётного Председателя, так как хочу продолжать способствовать укреплению сотрудничества наших государств», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, Ильхам Алиев поблагодарил Елбасы за участие в заседании ССТГ и особо отметил его вклад в укрепление двусторонних отношений.

«Для нас большая честь принимать на азербайджанской земле Первого Президента Казахстана. Вы являетесь большим другом Азербайджана. По многим международным вопросам Вы всегда поддерживали нашу страну. Велик Ваш вклад и в дело укрепления солидарности между тюркоязычными странами. Мы рады, что юбилейный саммит проходит именно в Баку», - сказал Президент Азербайджанской Республики.

Кроме того, И.Алиев рассказал, что именно строительство столицы Казахстана стало примером для развития города Баку.

«Я видел стремительные преобразования Вашей столицы. Посещая выставку ЭКСПО, я был восхищён масштабами строительства и уровнем архитектурного мастерства. Все успехи Казахстана связаны с Вашим именем», - сказал Президент Азербайджанской Республики.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Азербайджан, Тюркский мир, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив