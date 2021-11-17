Нурсултан Назарбаев встретился с экс-Президентом Турции Абдуллой Гюлем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с экс-Президентом Турецкой Республики Абдуллой Гюлем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи Елбасы поблагодарил А.Гюля за активное участие в работе «Астана клуба».

«Вы хорошо выступили на заседании. Я поддерживаю Ваши идеи. В свое время мы много поработали над укреплением сотрудничества между двумя странами, развитием экономической интеграции. Сейчас эта работа продолжается», - сказал Первый Президент Казахстана.

Отметив актуальность обсуждения вопросов глобальной повестки дня в рамках заседания «Астана клуба», А.Гюль подчеркнул важную роль Нурсултана Назарбаева в деле укрепления сотрудничества и безопасности на континенте «Большой Евразии».



