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    Нурсултан Назарбаев встретился с экс-Президентом Турции Абдуллой Гюлем

    17 Ноября 2021, 19:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев встретился с экс-Президентом Турецкой Республики Абдуллой Гюлем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе встречи Елбасы поблагодарил А.Гюля за активное участие в работе «Астана клуба».

    «Вы хорошо выступили на заседании. Я поддерживаю Ваши идеи. В свое время мы много поработали над укреплением сотрудничества между двумя странами, развитием экономической интеграции. Сейчас эта работа продолжается», - сказал Первый Президент Казахстана.

    Отметив актуальность обсуждения вопросов глобальной повестки дня в рамках заседания «Астана клуба», А.Гюль подчеркнул важную роль Нурсултана Назарбаева в деле укрепления сотрудничества и безопасности на континенте «Большой Евразии».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Турция Первый Президент - Елбасы АСТАНА КЛУБ-2021
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