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Нурсултан Назарбаев встретился с Александром Лукашенко

25 Октября 2019 16:03
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Нурсултан Назарбаев встретился с Александром Лукашенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

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В ходе встречи Елбасы подчеркнул важность сохранения и дальнейшего развития дружественных отношений между двумя государствами.

«Я очень рад Вашему приезду. Мы вместе прошли через много трудностей. Все эти годы мы многому учились друг у друга. Сейчас мир меняется. В такой ситуации важно сохранить результаты, достигнутые за это время. Я Вас глубоко уважаю за то, что Вы сделали для Беларуси и за Ваши человеческие качества. И я остаюсь Вашим надежным другом», - сказал Нурсултан Назарбаев.


В свою очередь, Александр Лукашенко отметил важную роль Первого Президента Казахстана в укреплении сотрудничества в рамках региональных интеграционных объединений.

«Поступило общее предложение, чтобы Вы в качестве Почетного Председателя ВЕЭС приняли участие в заседании Совета в Санкт-Петербурге, где мы наметим дальнейшие перспективы. Судьба и история предопределили Казахстану, Беларуси и России быть ядром этой интеграции на постсоветском пространстве. И Казахстан в Вашем лице всегда выступал инициатором такой интеграции. Поэтому нам нельзя снижать обороты», - сказал Президент Республики Беларусь.



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Ключевые слова: Беларусь, Первый Президент - Елбасы,
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