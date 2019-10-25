Нурсултан Назарбаев встретился с Александром Лукашенко
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
В ходе встречи Елбасы подчеркнул важность сохранения и дальнейшего развития дружественных отношений между двумя государствами.
«Я очень рад Вашему приезду. Мы вместе прошли через много трудностей. Все эти годы мы многому учились друг у друга. Сейчас мир меняется. В такой ситуации важно сохранить результаты, достигнутые за это время. Я Вас глубоко уважаю за то, что Вы сделали для Беларуси и за Ваши человеческие качества. И я остаюсь Вашим надежным другом», - сказал Нурсултан Назарбаев.
В свою очередь, Александр Лукашенко отметил важную роль Первого Президента Казахстана в укреплении сотрудничества в рамках региональных интеграционных объединений.
«Поступило общее предложение, чтобы Вы в качестве Почетного Председателя ВЕЭС приняли участие в заседании Совета в Санкт-Петербурге, где мы наметим дальнейшие перспективы. Судьба и история предопределили Казахстану, Беларуси и России быть ядром этой интеграции на постсоветском пространстве. И Казахстан в Вашем лице всегда выступал инициатором такой интеграции. Поэтому нам нельзя снижать обороты», - сказал Президент Республики Беларусь.
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