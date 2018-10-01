Нурсултан Назарбаев возложил цветы к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев»

ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев возложил цветы к мемориальному комплексу «Хиетаниеми» в Хельсинки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В завершение официального визита в Финляндскую Республику Глава государства возложил цветы к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев», установленному над братской могилой финских солдат в мемориальном комплексе «Хиетаниеми», и почтил память погибших сынов финского народа.

В торжественной церемонии возложения также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.

Мемориальный комплекс «Хиетаниеми» расположен в районе Тёёле и был основан в 1829 году, на сегодняшний день является действующим местом захоронения.

В переводе с финского «Хиетаниеми» означает «песчаная коса», такое название мемориальный комплекс получил в связи с тем, что находится на мысе, расположенном в центре Хельсинки. Состоит из четырех частей: лютеранское, исламское, православное и еврейское захоронения.

Включает в себя большой военный комплекс с секцией могил солдат, погибших в Зимней войне (1939 - 1940), Второй мировой войне (1941 - 1944) и Лапландской войне (1944 - 1945). В центре находятся могилы Неизвестного солдата и маршала Карла Маннергейма.

Мемориальный комплекс является популярной туристической достопримечательностью, особенно среди финнов, посещающих могилы родственников, погибших в войнах, или могилы знаменитых финнов.

В «Хиетаниеми» похоронено много известных людей - 7 президентов Финляндии, прославленные художники, композиторы, писатели, политики.

В православной части находится могила А.К. Фаберже - сына известного ювелира. Здесь построены две часовни. Старая часовня расположена в старой части Мехелиненкату. Архитектор Теодор Хойджер спроектировал ее в 1872 году, и на сегодня это самая известная часовня Хельсинки. Новая часовня Альберта Нюберга выстроена в 1933 году. Также имеются колумбарий (место захоронения урн с прахом) и колокольня.