-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:05 218
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нурсултан Назарбаев возложил цветы к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев»
ХЕЛЬСИНКИ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев возложил цветы к мемориальному комплексу «Хиетаниеми» в Хельсинки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В завершение официального визита в Финляндскую Республику Глава государства возложил цветы к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев», установленному над братской могилой финских солдат в мемориальном комплексе «Хиетаниеми», и почтил память погибших сынов финского народа.
В торжественной церемонии возложения также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.
Мемориальный комплекс «Хиетаниеми» расположен в районе Тёёле и был основан в 1829 году, на сегодняшний день является действующим местом захоронения.
В переводе с финского «Хиетаниеми» означает «песчаная коса», такое название мемориальный комплекс получил в связи с тем, что находится на мысе, расположенном в центре Хельсинки. Состоит из четырех частей: лютеранское, исламское, православное и еврейское захоронения.
Включает в себя большой военный комплекс с секцией могил солдат, погибших в Зимней войне (1939 - 1940), Второй мировой войне (1941 - 1944) и Лапландской войне (1944 - 1945). В центре находятся могилы Неизвестного солдата и маршала Карла Маннергейма.
Мемориальный комплекс является популярной туристической достопримечательностью, особенно среди финнов, посещающих могилы родственников, погибших в войнах, или могилы знаменитых финнов.
В «Хиетаниеми» похоронено много известных людей - 7 президентов Финляндии, прославленные художники, композиторы, писатели, политики.
В православной части находится могила А.К. Фаберже - сына известного ювелира. Здесь построены две часовни. Старая часовня расположена в старой части Мехелиненкату. Архитектор Теодор Хойджер спроектировал ее в 1872 году, и на сегодня это самая известная часовня Хельсинки. Новая часовня Альберта Нюберга выстроена в 1933 году. Также имеются колумбарий (место захоронения урн с прахом) и колокольня.
- Нурсултан Назарбаев рассказал финским бизнесменам о преимуществах работы в МФЦА
- Для казахстанско-финского сотрудничества созданы все условия - Нурсултан Назарбаев
- Бизнесмены Казахстана и Финляндии подписали контракты на более чем $600 млн
- Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Финляндии Саули Ниинистё
- Нурсултан Назарбаев проводит переговоры в узком составе с Президентом Финляндии
- Посол Кореи в РК: Послание Президента Казахстана сконцентрировано на заботе о народе