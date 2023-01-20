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    Нурсултан Назарбаев угостил пловом – информацию из соцсетей прокомментировал Юрий Пя

    20 Января 2023, 17:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор по хирургии НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрий Пя прокомментировал распространяемую в социальных сетях информацию о том, что первый Президент Нурсултан Назарбаев угостил пловом врачей после проведения процедуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соцсетях распространяются фотографии с информацией о том, что после проведения операции Нурсултан Назарбаев угостил сотрудников Национального кардиохирургического центра пловом.

    «Я не знаю, я в столовую ходил после процедуры. Я не думаю, что он в том состоянии, чтобы у казана стоять и пловом угощать», - прокомментировал Юрий Пя, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что Первый Президент перенес операцию на сердце. Позже Юрий Пя сообщил о том, как себя чувствует Нурсултан Назарбаев. Лечебно-диагностическую процедуру для Нурсултана Назарбаева провели бесплатно.


    Главное фото взято из открытых источников

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Первый Президент - Елбасы
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