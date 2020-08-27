Нурсултан Назарбаев удостоен статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний». Об этом было объявлено на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний – 29 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо инициировал присвоение Нурсултану Назарбаеву нового статуса в знак признания особого исторического вклада Казахстана в период его руководства в глобальные усилия по построению безъядерного мира. Беспрецедентное решение Елбасы о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона – одного из крупнейших в мире, было признано не только первым в истории человечества юридическим запретом на проведение ядерных испытаний, но и стало весомым основанием для учреждения Международного дня.

По задумке инициаторов, «Чемпионы» будут вести целевую информационно-пропагандистскую работу с еще не подписавшими ДВЗЯИ государствами с целью улучшения понимания ими выгод от сотрудничества с ОДВЗЯИ, а также делиться своим передовым опытом, таким, как добровольный демонтаж Казахстаном своей ядерной инфраструктуры.

Аналогичного статуса была удостоена экс-Президент Финляндии Тарья Халонен. «Чемпионы» одновременно становятся членами Группы видных деятелей ОДВЗЯИ.

В ходе Специальной сессии ГА ООН послание Елбасы Н. Назарбаева, адресованное участникам мероприятия, зачитал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Обретя независимость в 1991 году, Казахстан сделал добровольный выбор в пользу отказа от четвертого по мощности на планете арсенала ядерного оружия. История подтвердила правильность данного шага – своим ярким примером мы показали, что на пути к прогрессу и процветанию можно двигаться мирным путем», - подчеркнул Елбасы в своем послании.

Первый Президент РК обратился также к международному сообществу с призывом последовать примеру Казахстана и объединить усилия, чтобы остановить ядерное безумие. «Полагаю, что особую ответственность за завтрашний день планеты несут лидеры США, России, Китая и Европейского Союза. Убежден, что если провести саммит в этом четырехстороннем формате, то одной из главных его тем должна стать выработка многостороннего соглашения о поэтапном и пропорциональном сокращении ядерных вооружений. Казахстан готов предоставить свою площадку для данного саммита», - заявил Елбасы в своем призыве.

В нынешнем году традиционное мероприятие высокого уровня ГА ООН по объективным причинам, связанным с пандемией COVID-19, проходило в онлайн формате. Открывая заседание, Председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Мухаммад Тиджани-Банде особо отметил ведущую роль Казахстана в продвижении курса на запрещение ядерных испытаний. Он подчеркнул, что с 1945 года в мире были проведены более 2000 ядерных испытаний с разрушающими последствиями для планеты и нескольких поколений людей. «Спустя 75 лет с момента создания ООН ядерная угроза по-прежнему существует, тысячи единиц ядерного оружия хранятся на складах и готовы к использованию», - отметил Председатель Генассамблеи ООН.

Торжественное приветствие Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на мероприятии представила Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу. Она озвучила слова Генерального секретаря ООН, который заявил, что нет никаких оправданий для дальнейшей задержки в достижении благородной цели глобального запрета на ядерные испытания, и призвал государства мира подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Изуми Накамицу также добавила, что в нынешней сложной геостратегической обстановке международное сообщество должно удвоить усилия по отставанию нормы против ядерных испытаний.

Помимо Исполнительного секретаря ОДВЗЯИ Лассины Зербо, на заседании выступили бывший Президент Финляндии Тарья Халонен, гражданские активисты государств, пострадавших от ядерных испытаний – Карина Лестер (Австралия) и Селина Лим (Маршалловы острова), а также представители государств-членов ООН.

В ходе специальной сессии ГА ООН с участием около 300 участников от государств-членов ООН, авторитетных международных организаций и НПО, а также СМИ и гражданского общества состоялся содержательный обмен мнениями и оценка текущих усилий по установлению окончательного запрета на ядерные испытания через обеспечение скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу.

Участники заседания Генассамблеи, выражая признательность Казахстану за лидирующую роль в деле нераспространения ядерного оружия, отмечали принципиальную важность постоянно держать этот вопрос в фокусе внимания международного сообщества. В этом отношении многие отметили высокую значимость ежегодного проведения Международного дня действий против ядерных испытаний, инициированного Казахстаном.

Напомним, 18 июня 2009 года на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию прекращения испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне Президент РК Н.Назарбаев выступил с инициативой объявить 29 августа Всемирным днем отказа от ядерного оружия. В результате согласования ГА ООН приняла резолюцию об объявлении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний, согласно которой ежегодно проводятся мероприятия, направленные на напоминание миру о страшных последствиях ядерных испытаний и недопущение их возобновления в будущем.



