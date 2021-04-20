Нурсултан Назарбаев сделал видеообращение к участникам Боаоского азиатского форума

БОАО. КАЗИНФОРМ – Видеообращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева представили на пленарной сессии Боаоского азиатского форума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Основная тема конференции в этом году – «Меняющийся мир: совместными усилиями развивать глобальное управление и сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Форум был открыт специальным видеообращением Председателя КНР Си Цзиньпина, который заявил, что его страна продолжит политику открытости внешнему миру и призвал партнёров к совместному эффективному использованию всех возможностей вышеупомянутой инициативы Пекина.

Нурсултан Назарбаев в своём выступлении подчеркнул важность работы Боаоского форума, который за последние 20 лет состоялся как значимая международная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития не только Азии, но и всего мира.

По словам Елбасы, пандемия COVID-19 внесла глубокие изменения в повседневную реальность во всём мире и обнажила ряд серьёзных политических, социально-экономических и гуманитарных вызовов для международного сообщества. Вместе с тем, кризис позволяет человечеству по-новому взглянуть на окружающую действительность и уже сегодня сделать для себя несколько важных выводов.

Как отметил Нурсултан Назарбаев, «пандемия показала важную роль государства в сложные времена – благодаря эффективным мерам властей, многим странам удалось избежать наиболее негативных сценариев развития ситуации».

При этом все наглядно убедились в том, что наша планета представляется достаточно хрупким организмом, который «надо ценить и беречь».

В условиях пандемии замедлились глобализация и другие процессы взаимодействия стран и народов, выросло недоверие между людьми, что отрицательно сказывается на глобальной экономике и политике.

«Мы видим рост протекционистских настроений по всему миру. Происходит внедрение политически-мотивированных решений, оказывающих критическое влияние на международные экономические отношения. Нельзя допустить погружения мира в спираль эгоистических односторонних решений», - подчеркнул в этой связи Елбасы.

По его словам, «новые принципы международных соглашений должны быть пронизаны духом взаимодействия равных и ответственных партнеров». Их основой должно стать взаимное уважение культурных, социальных и политических традиций, экономических особенностей и ценностей каждой страны. Пандемия убедительно показала «неизбежность выбора между миром конкуренции и миром сотрудничества».

Как указывает Елбасы, «без глобального контроля над заболеванием успех отдельных стран в будущем не принесёт желаемого эффекта».

«Для человечества важна кооперация производителей вакцин и правительств в решении вопроса массовой вакцинации на планете. Конкуренция и политизация в этом вопросе контрпродуктивны», - подчеркнул он.

Касаясь инициативы «Один пояс, один путь», Нурсултан Назарбаев напомнил о том, что она была выдвинута Председателем КНР Си Цзиньпинем в 2013 году именно в столице нашей страны.

«Для Казахстана эта инициатива стала окном новых возможностей. Через наше государство сегодня проходят кратчайшие пути, соединяющие Азию и Европу, Север и Юг, Тихий океан с Атлантическим и Индийским океанами», - подчеркнул Елбасы.

Сегодня через Казахстан проложены 11 транснациональных маршрутов, из которых 5 железнодорожных и 6 автомобильных, включая автобан «Западная Европа – Западный Китай» протяжённостью в 2700 км, железные дороги из Казахстана на Персидский залив и в Южную Азию.

«Всё это позволило создать в стране конкурентоспособный транзитный хаб. Теперь через нашу страну товары из любой точки Азии могут достичь городов Северной Европы всего за две недели. Благодаря этому, даже в кризисном 2020 году рост контейнерных перевозок по направлению «Китай – Европа – Китай» через Казахстан составил более 60%», – отметил Нурсултан Назарбаев.

В завершение Елбасы подчеркнул, что «за прошедшие годы инициатива «Один пояс, один путь» доказала свою жизнеспособность и значимость для продвижения прогрессивных идей сотрудничества и глобализации».

Следует отметить, что также на форуме выступили главы таких государств как Бруней, Вьетнам, Индонезия, Лаос, Республика Корея, Сингапур, Чили и Шри-Ланка.

Боаоский азиатский форум (БАФ) – неправительственная и некоммерческая международная организация, призванная содействовать продвижению региональной экономической интеграции и совместному развитию государств Азии, в том числе посредством организации с этой целью ежегодной международной конференции с участием видных политиков, бизнесменов, учёных, экспертов и СМИ. В этом году БАФ отмечает свое 20-летие. Учредительная сессия Форума состоялась 26 февраля 2001 г. в г. Боао (провинция Хайнань, КНР).

Напомним, юбилейное совещание Боаоского азиатского форума (БАФ) открылось 18 апреля в Боао провинции Хайнань на юге Китая. Боаоский азиатский форум, основанный в 2001 году – неправительственная международная организация, инициированная 29 государствами-членами, включая Казахстан. Цель БАФ – поддержка региональной экономической интеграции в Азии.