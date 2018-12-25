Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16:40 242
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение о перемещении озоноразрушающих веществ в ЕАЭС
25 Декабря 2018 19:04 89
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза и Протокола о присоединении Кыргызской Республики к Соглашению о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза от 29 мая 2015 года», сообщила пресс-служба Акорды.
Новости по темеКнига Президента Казахстана «Эра независимости» издана на боснийском языке Нурсултан Назарбаев: Человек должен адаптироваться к современной экономике
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, ЕАЭС,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо
- Нурсултан Назарбаев: Человек должен адаптироваться к современной экономике
- Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,2%
- Информацию о товарах в доступном формате будут получать потребители в странах ЕАЭС
- Маркировку товаров внедрят в ЕАЭС
- Нурлан Нигматулин акцентировал внимание госорганов на конкурентоспособности товаров на рынке ЕАЭС
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047