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Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение о перемещении озоноразрушающих веществ в ЕАЭС

25 Декабря 2018 19:04 89
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Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение о перемещении озоноразрушающих веществ в ЕАЭС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза и Протокола о присоединении Кыргызской Республики к Соглашению о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза от 29 мая 2015 года», сообщила пресс-служба Акорды. 

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Текст Закона публикуется в печати.

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, ЕАЭС,
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