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    Нурсултан Назарбаев рассказал о вызовах и угрозах, стоящих перед государством

    23 Ноября 2021, 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Политического совета партии «Nur Otan» подробно рассказал о вызовах и угрозах, стоящих перед государством, а также стратегических целях партии на предстоящий период, передает МИА «Казинформ».

    – Казахстан вступает в четвёртое десятилетие своей Независимости. Это эпоха больших перемен, сложных и судьбоносных решений. В настоящее время мы наблюдаем, что обуздать пандемию коронавируса не удаётся. Происходят закономерные изменения, в том числе и по причине ускоренного внедрения информационных технологий и зелёной энергетики, - сказал Елбасы.

    Первый Президент Казахстана назвал ряд серьезных вызовов, с которыми придется столкнуться человечеству. Среди них – борьба с новыми пандемиями, усиление негативных последствий экологических проблем и глобального потепления, снижение конкурентоспособности стран в связи с изменением глобальной экономики, нарастающая геополитическая напряженность, а также усиление политической разобщенности из-за радикализации общественных настроений и ценностей.

    – Глобальная нестабильность продлится не год и не два. Поэтому слоган партии «Преодолев испытания, победим вместе!», выдвинутый на последних парламентских выборах, сохраняет свою актуальность. Хочу ещё раз подчеркнуть: нам надо придерживаться центристских позиций, максимально опирающихся на интересы самых широких слоёв населения. Объединять, а не разъединять людей – вот задача партии, - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Нур Отан Видео Первый Президент - Елбасы
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