Нурсултан Назарбаев рассказал финским бизнесменам о преимуществах работы в МФЦА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил транспортный потенциал Казахстана в ходе совместного заявления по итогам переговоров с Президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что вчера встречался с капитанами бизнеса Финляндии.

«Я рассказал о проводимой работе в Казахстане по вопросам инфраструктуры. Территория Казахстана огромная, инфраструктура не была развита. Но за последние четыре года построено 4,5 тыс. км автобанов, 2,5 тыс. км железных дорог, в том числе «Западный Китай - Западная Европа» и «Каспий - Персидский залив» с выходом на Индию, и впервые запустили такой поезд от Финляндии через территорию России и Казахстана в Китай», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также добавил, что, по оценкам международных экспертов, Казахстан успешно провел «ЭКСПО-2017».

«Мы выбрали 100 лучших проектов в сфере новой энергетики, из них 14 - финские. На месте ЭКСПО сейчас создан Международный финансовый центр «Астана», и мы пригласили финский бизнес участвовать в этом центре, где работает английское право, созданы преференции, безвизовый режим и предусмотрена безналоговая работа», - заключил Нурсултан Назарбаев.

Напомним, вчера Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Финляндию. В рамках визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Финляндию подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области машиностроения между Союзом машиностроителей Казахстана и Финской Федерацией отраслевых технологий. Нурсултан Назарбаев также встретился с руководителем компании «Nokia Corporation» и пригласил капитанов финского бизнеса к сотрудничеству с Казахстаном в различных отраслях экономики.

Сегодня Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Финляндии Саули Ниинистё.