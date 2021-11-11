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Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына»

11 Ноября 2021 17:55
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Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на elbasy.kz.

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В ходе заседания был заслушан доклад Председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» А.Саткалиева об итогах деятельности Фонда национального благосостояния за девять месяцев текущего года, его основных стратегических целях и ключевых приоритетах развития.

Участники заседания одобрили представленную Стратегию развития АО «ФНБ «Самрук-Қазына» на 2022-2031 годы, которая предусматривает увеличение инвестиций для реализации инфраструктурных, экпортоориентированных и импортозамещающих проектов в реальном секторе экономики Казахстана.

Членами Совета также были приняты к сведению концептуальные подходы АО «ФНБ «Самрук-Қазына» по переходу к низкоуглеродному развитию. При этом была отмечена необходимость сохранения разумного баланса между энергетической и экологической безопасностью.

Нурсултан Назарбаев поддержал предложенные цели АО «ФНБ «Самрук-Қазына» по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Кроме того, Елбасы отметил важность повышения устойчивости цепочек поставок энергии, развития местного содержания, диверсификации экономики, в том числе путем создания современных производств в целях наполнения внутреннего рынка отечественными товарами и увеличения доли экспорта.

Отдельное внимание было уделено вопросу сотрудничества АО «ФНБ «Самрук-Қазына» с ведущими зарубежными суверенными фондами благосостояния. В данном контексте Елбасы подчеркнул высокую динамику развития отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, указав на их уникальный опыт и инвестиционные возможности, которые крайне важны для экономики Казахстана на пути её модернизации.

– Объединение усилий в рамках международного сотрудничества ускорит намеченные преобразования АО «ФНБ «Самрук-Қазына», способствуя эффективной диверсификации экономики. Таким образом, ключевой задачей Фонда ставится реализация целей, которые отражены в новой Стратегии развития, - сказал Первый Президент Казахстана.

В ходе заседания также были заслушаны отчеты руководства АО «НК «КазМунайГаз», АО «НАК «Казатомпром» и АО «Казахтелеком» о текущей ситуации и прогнозам развития на ближайшие годы.


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#ФНБ «Самрук Казына»   #Экономика   #Первый Президент - Елбасы  
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