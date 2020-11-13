Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе заседания были рассмотрены меры по поддержке отечественных производителей в период пандемии и вопросы преобразования ФНБ «Самрук-Қазына» в инвестиционный холдинг.

– Условия, в которых мы проводим сегодняшнее заседание, весьма непростые. Нарастает конкуренция и противостояние между крупнейшими странами. Экономика Казахстана будет находиться под большим давлением. Вместе с тем, это возможность провести необходимые реформы для построения новой экономической модели, - сказал Елбасы.

В ходе обсуждения вопроса преобразования Фонда Нурсултан Назарбаев указал на важность сокращения неэффективных инвестиций и замены их на более доходные.

– Ключевые цели мы определили в обновленной Стратегии развития Фонда до 2028 года. Главная из них – это переход Фонда «Самрук-Қазына» в среднесрочной перспективе к новому формату работы в качестве инвестхолдинга по аналогии с ведущими суверенными фондами благосостояния. Нам важно иметь диверсификацию портфеля Фонда по географии и отраслям активов. Нужно избавляться от неэффективных инвестиций и заменять их на более доходные. Это позволит увеличить поступления в бюджет за счет роста дивидендов от Фонда, - сказал Председатель Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына».

Первый Президент Казахстана также подчеркнул, что в условиях кризиса Правительству приходится принимать беспрецедентные меры по защите отечественного бизнеса.

– В период ЧП приняты три пакета антикризисных мер по поддержке населения и бизнеса, по сохранению экономической устойчивости. Но пандемия не отступает. Прогнозируется её второй этап. В этих условиях, как я отмечал ранее, важно поддержать наших предпринимателей, - сказал Елбасы.

Заслушав информацию Председателя правления АО «Самрук-Қазына» А.Есимова о мерах поддержки отечественных производителей, Нурсултан Назарбаев отметил, что в условиях резкого сокращения бизнес-активности, государственный заказ и закупки квазигосударственного сектора становятся эффективными мерами помощи производственным предприятиям.

– За 2018-2020 годы 93% закупа Фонда, а это 4200 позиций на сумму более одного триллиона тенге передано в конкурентную среду. Почти 23 тысячи субъектов предпринимательства получили прямой доступ к закупкам. За этот же период основания для закупок из одного источника сокращены на 60%. Это привело к экономии по итогам закупок более 400 миллиардов тенге. Эту работу нужно продолжать, - сказал Председатель Совета по управлению Фондом.

В ходе совещания также были заслушаны отчеты руководства АО «НК «КазМунайГаз», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «Казатомпром», АО «Казахтелеком», АО «Самрук-Энерго» и АО «Эйр Астана».

Первый Президент Казахстана подчеркнул эффективность реализации Стратегии развития Фонда, которая позволила сохранить положительную динамику, не допустив существенных простоев и сокращений.

– Важно, что все компании сохраняют социальную стабильность, заботятся о своих работниках и обеспечивают устойчивую деятельность предприятий в стратегически ключевых отраслях. Необходимо максимально сохранить производственный персонал, а это 300 тысяч человек и 340 компаний. Проделана работа по снижению импортозависимости. На примере Фонда мы научились активно поддерживать отечественный бизнес, - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев отметил, что предлагаемые Фондом изменения соответствуют мировому опыту развития суверенных фондов.

Первый Президент Казахстана дал положительную оценку деятельности руководства Фонда в лице председателя правления акционерного общества А.Есимова по реализации Стратегии развития.

По итогам заседания члены Совета одобрили предложенную концепцию преобразования Фонда в инвестиционный холдинг, а также поручили правлению АО «Самрук-Қазына» продолжить реализацию мероприятий, направленных на поддержку отечественных товаропроизводителей в период пандемии.



