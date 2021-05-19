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    Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности

    19 Мая 2021, 14:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе заседания был рассмотрен проект Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований до 2030 года, а также обсуждены вопросы обеспечения пограничной безопасности.

    Открывая заседание, Председатель Совета Безопасности указал на сложные внешние условия развития страны, в первую очередь, связанные с социально-экономическими последствиями глобальной пандемии коронавирусной инфекции. В этой связи, была отмечена важность работы по вакцинации, а также необходимость решения Правительством социальных вопросов населения и сохранения темпов экономического роста.

    Нурсултан Назарбаев обозначил необходимость выработки новых подходов в военном строительстве и конфигурации Вооружённых сил в современных реалиях.

    «Мы установили крепкие дружеские отношения со всеми соседями и прочное партнерство с ведущими державами. Вместе с тем, сильная армия является важнейшим гарантом безопасности страны», - сказал Председатель Совета Безопасности.

    Елбасы заявил, что сегодня важное значение обретают готовность к отражению асимметричных и гибридных угроз, внедрение новых технологий и автоматизация управления военными процессами.

    «Наши Вооружённые силы должны быть способны защитить суверенитет и территориальную целостность, отстоять национальные интересы. Всё это должно быть учтено при планировании развития армии на ближайшее десятилетие», - поручил Нурсултан Назарбаев.

    Председатель Совета Безопасности подчеркнул, что решение задачи обеспечения пограничной безопасности требует не только совершенствования работы Пограничной службы и методов охраны границы, но и системных мер, связанных с направлениями экономической, информационной, общественной и военной безопасности.

    «Необходимо обеспечить надёжную охрану границы от всех видов угроз. Строительство Пограничной службы и Вооруженных сил должно быть синхронизировано и проводиться по единым стандартам. В то же время мы должны рассматривать вопрос пограничной безопасности комплексно, системно», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Вместе с тем, приоритеты территориально-пространственного развития страны должны соотноситься с задачами по обеспечению пограничной безопасности.

    В ходе заседания были заслушаны доклады министра обороны Н. Ермекбаева и директора Пограничной службы КНБ Д. Дильманова.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Армия Безопасность Пограничники Первый Президент - Елбасы
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