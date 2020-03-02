Нурсултан Назарбаев провел встречу с Бакытжаном Сагинтаевым
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Руководитель мегаполиса рассказал Елбасы об основных социально-экономических показателях развития города за январь 2020 года и перспективах их дальнейшего роста.
Кроме того, Б.Сагинтаев проинформировал Н.Назарбаева о ходе реализации государственных и отраслевых программ в сфере развития производства, строительства, поддержки малого и среднего бизнеса, а также привлечения инвестиций.
Так, по данным акима г.Алматы, объем инвестиций за январь 2020 года превысил 43,2 млрд тенге. Рост к январю прошлого года составил 22%. На 7,5% вырос объем розничной торговли. Было отмечено, что за первый месяц текущего года в городе было введено 84,4 тыс квадратных метров жилья, что на 6,7% больше прошлогодних январских показателей.
Елбасы отметил важность проводимой городскими властями работы.
«Прошлый год завершился с хорошими показателями. Алматы – самый большой мегаполис Казахстана. Знаю, что в городе существует множество проблем. Но они были всегда. Это и вопросы экологии, транспорта, развития малого и среднего бизнеса, миграции и трудоустройства населения. Эти проблемы известны нам давно. Важно решать их на системной основе», - сказал Н.Назарбаев.
Первый Президент Казахстана также обратил внимание на необходимость обеспечения растущего населения города социальными объектами – больницами, школами, детскими садами.
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