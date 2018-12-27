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Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым
27 Декабря 2018 19:06 101
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Акорды.
Новости по темеНурсултан Назарбаев подписал закон о естественных монополиях Президент внес дополнения в реестр должностей госслужащих РК
Главы государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Нурсултан Назарбаев пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и новых успехов, а народу Узбекистана - мира и процветания.
Лидеры также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив поступательное развитие казахстанско-узбекских отношений по широкому спектру направлений.
Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Узбекистан, Внешняя политика Казахстана,
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