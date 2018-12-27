Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Акорды.

Главы государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Нурсултан Назарбаев пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и новых успехов, а народу Узбекистана - мира и процветания.

Лидеры также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив поступательное развитие казахстанско-узбекских отношений по широкому спектру направлений.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.