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Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым

27 Декабря 2018 19:06 101
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Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Глава государства Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Акорды.

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Главы государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Нурсултан Назарбаев пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и новых успехов, а народу Узбекистана - мира и процветания.

Лидеры также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, отметив поступательное  развитие казахстанско-узбекских отношений по широкому спектру направлений.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Узбекистан, Внешняя политика Казахстана,
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