Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.



Президенты с удовлетворением отметили поступательное развитие отношений между странами, а также подчеркнули важность проводимых в рамках текущего Года Узбекистана в Казахстане мероприятий для углубления всестороннего взаимодействия.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.