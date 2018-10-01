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Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым

12 Октября 2018 10:42 118
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Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Акорды.    

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В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. 

Президенты с удовлетворением отметили поступательное  развитие отношений между странами, а также подчеркнули важность проводимых в рамках текущего Года Узбекистана в Казахстане мероприятий для углубления всестороннего взаимодействия.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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