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Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым
12 Октября 2018 10:42 118
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Акорды.
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В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.
Президенты с удовлетворением отметили поступательное развитие отношений между странами, а также подчеркнули важность проводимых в рамках текущего Года Узбекистана в Казахстане мероприятий для углубления всестороннего взаимодействия.
Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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