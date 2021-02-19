Нурсултан Назарбаев прокомментировал председательство Казахстана в ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил свое приветствие участникам международной онлайн-конференции «Астанинский Саммит ОБСЕ 2010: историческое значение и актуальность», приуроченной к 10-летию проведения Саммита ОБСЕ в Астане и 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе конференции советник Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, заведующий отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы Адиль Турсунов зачитал приветствие Нурсултана Назарбаева.

«Выражаю свое приветствие участникам международной конференции, посвященной 10-летию саммита в ОБСЕ, который состоялся в декабре 2010 года в городе Астане. Встреча на столь высоком уровне стала знаменательным событием в рамках председательства Казахстана в крупной и важной трансконтинентальной организации, объединяющей 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки. Как вы знаете, Страна Великой степи является первым государством на постсоветском пространстве, у которого появилась возможность стать председателем в ОБСЕ», - говорится в обращении Первого Президента.

Как отметил Елбасы, проведя серьезный анализ роли в организации, он принимал прежде всего во внимание способность создавать общие условия для будущего организации через ответственную и миролюбивую политику нашей страны на международной арене.

«Считал, что председательство в ОБСЕ придаст импульс дальнейшей демократической и экономической модернизации Казахстана, который уже достигал в то время значительных успехов. За год руководства в организации наша деятельность приобрела огромное символическое значение. 35 лет назад был подписан основополагающий документ - заключительный акт первого саммита и 20 лет назад была подписана Парижская хартия для новой Европы», - отметил Елбасы.

Также, по словам Н. Назарбаева, четыре «Т» стали девизом председательства Казахстана в ОБСЕ: доверие (Trust), традиция (Tradition), открытость (Transparency), толерантность (Tolerance)

«На мой взгляд, в 2010 году наша страна успешно реализовала программу своей деятельности, направленную на проведение активной и скоординированной работы по трем основным критериям – военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному направлению», - добавил Нурсултан Назарбаев.



