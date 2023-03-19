Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в голосовании на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает МИА «Казинформ».

«Нурсултан Назарбаев проголосовал на избирательном участке №393 в Астане», - сообщил в Тwitter его пресс-секретарь Айдос Укибай.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.



