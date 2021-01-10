Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «Nur Otan», Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Своё право голосования Елбасы осуществил на избирательном участке № 115, расположенном в театре «Астана Опера».

Выступая перед представителями средств массовой информации, Елбасы подчеркнул, что сегодня казахстанцы участвуют в важнейшем политическом событии страны.

«Нынешние выборы проходят в год 30-летия независимости Казахстана. Сегодня мы участвуем в выборах ради нашего общего будущего, процветания и улучшения жизни казахстанцев», - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что перед новым Мажилисом и маслихатами стоят очень сложные и ответственные задачи.

«За прошедшие 30 лет было сделано немало. Благодаря нашей сплоченности, целеустремленности и единству мы многого добились. Самое главное – мы заложили основу государства», - сказал Первый Президент Казахстана.

По словам председателя этого избирательного участка Марата Мусина, здесь зарегистрировано 3 592 избирателя.

«Участок открылся вовремя, граждане с 7:00 часов утра приходят голосовать. Наблюдается хорошая активность избирателей. Все процедуры голосования проводятся согласно законодательства», - сказал он.

По его словам, с раннего утра на участок также прибыли представители СМИ и наблюдатели, никаких замечаний с их стороны пока не поступало.

Отметим, в выборах примут участие кандидаты от пяти политических партий: Nur Otan , «Ак Жол», «Народная партия Казахстана» (бывшая КНПК – «Коммунистическая народная партия Казахстана»), «Адал», «Ауыл».

Для прохождения в Мажилис партии должны набрать не менее 7% от общего числа голосов.











