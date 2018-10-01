Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от послов ряда иностранных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые дипломаты, поздравляю Вас с началом ответственной дипломатической миссии в Казахстане! Я думаю, что Ваша миссия придаст особый импульс развитию двустороннего сотрудничества между нашими странами. Желаю всем здоровья, успехов и удачного времяпровождения в Казахстане», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии вручения верительных грамот в Акорде.







Глава государства добавил, что начало миссии дипломатов совпало с важным периодом развития нашей страны.



«Наше стратегическое направление - вхождение Казахстана в 30-ку самых развитых стран мира. В этой связи мы принимаем соответствующие программы, проводим комплексные реформы», - добавил Нурсултан Назарбаев.









Верительные грамоты Президенту Казахстана вручили: Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в РК Милан Коллар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания Давид Артуро Карриедо Томас, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо, руководитель представительства ЕС в Казахстане Свен-Олов Карлссон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в РК Лиат Вексельман.



























