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Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов

8 Октября 2018 12:39 259
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Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от послов ряда иностранных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Уважаемые дипломаты, поздравляю Вас с началом ответственной дипломатической миссии в Казахстане! Я думаю, что Ваша миссия придаст особый импульс развитию двустороннего сотрудничества между нашими странами. Желаю всем здоровья, успехов и удачного времяпровождения в Казахстане», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии вручения верительных грамот в Акорде.

Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов

Глава государства добавил, что начало миссии дипломатов совпало с важным периодом развития нашей страны.

«Наше стратегическое направление - вхождение Казахстана в 30-ку самых развитых стран мира. В этой связи мы принимаем соответствующие программы, проводим комплексные реформы», - добавил Нурсултан Назарбаев.


Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов

Верительные грамоты Президенту Казахстана вручили: Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в РК Милан Коллар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания Давид Артуро Карриедо Томас, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо, руководитель представительства ЕС в Казахстане Свен-Олов Карлссон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в РК Лиат Вексельман. 


Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов 
Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов 
Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов 
Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов 
Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов 
Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов 
Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов 
Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов 

Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов
Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов  
Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов 

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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