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Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от зарубежных послов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от послов ряда иностранных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Уважаемые дипломаты, поздравляю Вас с началом ответственной дипломатической миссии в Казахстане! Я думаю, что Ваша миссия придаст особый импульс развитию двустороннего сотрудничества между нашими странами. Желаю всем здоровья, успехов и удачного времяпровождения в Казахстане», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии вручения верительных грамот в Акорде.
Глава государства добавил, что начало миссии дипломатов совпало с важным периодом развития нашей страны.
«Наше стратегическое направление - вхождение Казахстана в 30-ку самых развитых стран мира. В этой связи мы принимаем соответствующие программы, проводим комплексные реформы», - добавил Нурсултан Назарбаев.
Верительные грамоты Президенту Казахстана вручили: Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в РК Милан Коллар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания Давид Артуро Карриедо Томас, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо, руководитель представительства ЕС в Казахстане Свен-Олов Карлссон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в РК Лиат Вексельман.
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