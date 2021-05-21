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    Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

    21 Мая 2021, 16:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, были обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС, подведены итоги 2020 года и рассмотрены задачи на среднесрочную перспективу. Кроме того, состоялся обмен мнениями об интеграционном взаимодействии в условиях пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Почетный Председатель Высшего Евразийского экономического совета заявил, что благодаря совместным усилиям ЕАЭС системно встроился в мировую экономическую архитектуру.

    – Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал испытанием на прочность для нашего интеграционного объединения. Вопросы безопасности выходят на первый план, - сказал Елбасы.

    Нурсултан Назарбаев поднял вопросы безопасности продовольственного обеспечения и развития социальной инфраструктуры, подчеркнул тренды развития мировой «зеленой» экономики, а также отметил важность взаимовыгодного сотрудничества и продолжения системного экономического диалога ЕАЭС с другими интеграционными объединениями и организациями.

    – Только в кооперации с надежными и проверенными партнерами и союзниками можно обеспечить экономическую безопасность и независимость наших стран. За время существования ЕАЭС члены Союза подтвердили, что являются партнерами, идущими на компромиссы, эффективно помогающими друг другу в самых сложных условиях. Сегодня в текущей ситуации нам требуется еще больше интеграции и взаимопонимания, - сказал Почетный Председатель ВЕЭС.

    Напомним, сегодня в режиме онлайн стартовало заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Экономика ЕАЭС Первый Президент - Елбасы
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