Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Конституционного Совета по вопросу жилищных отношений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках заседания Конституционного Совета рассматривался вопрос о признании неконституционным подпункта 8 статьи 107 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

«Вопросы реализации жилищных прав граждан всегда были приоритетным направлением государственной социальной политики», - подчеркнул в своем выступлении Первый Президент Казахстана.

Председатель Конституционного Совета К. Мами отметил, что сегодняшнее заседание является знаковым событием в истории конституционного развития страны.

«Согласно пункту 1 статьи 71 Конституции Республики Казахстан Первый Президент – Елбасы является пожизненным членом Конституционного Совета», - сказал К. Мами.

В ходе мероприятия были заслушаны мнения представителей Правительства, Сената и Мажилиса Парламента, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, экспертов.

Отмечалось, что указанная норма Закона является несовершенной и может мешать реализации конституционных прав граждан.

После обсуждений и ответов участников заседания Конституционный Совет принял нормативное постановление, которое будет опубликовано в печати.

«Совершенствование законодательной базы в контексте государственной социальной политики приобретает особое значение», - подчеркнул в своем выступлении Нурсултан Назарбаев.

Было отмечено, что вопрос реализации жилищных прав напрямую связан с благополучием граждан.

«По моим поручениям было реализовано несколько государственных программ. Была обеспечена доступность жилья для казахстанцев, ранее не имевших возможности его приобретения», - сказал Елбасы.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев также отметил, что залогом успешного развития страны является уважение и неукоснительное соблюдение Основного Закона, что особенно актуально в год его 25-летнего юбилея.