Нурсултан Назарбаев принял участие в V Съезде молодежного крыла партии «Nur Otan» «Jas Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев принял участие в V Съезде молодежного крыла партии «Nur Otan» «Jas Otan». Елбасы поздравил всех членов молодежного крыла с 20-летием «Jas Otan» и предстоящим праздником Днем Независимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев остановился на основных достижениях за годы независимости, подчеркнув, что за каждым из них стоит огромная работа.

«Я лучше многих знаю, каким трудом нам дались результаты, которыми сегодня гордятся все казахстанцы. Важно, чтобы молодое поколение ценило то, что имеет, заботилось о дальнейшем процветании Отечества, искренне гордилось своей страной. Продвижение интересов молодёжи всегда было в центре моего внимания», - сказал Председатель партии «Nur Otan».

Первый Президент Казахстана отметил, что за годы независимости в стране были созданы реальные и эффективные социальные лифты.

«Только по программе «Болашак», запущенной по моей инициативе в самое сложное для страны время, образование получили порядка 15 тысяч молодых казахстанцев. Пять лет назад состоялся первый выпуск учащихся Назарбаев Университета. За эти годы вуз подготовил уже порядка пяти тысяч выпускников. Тысячи молодых казахстанцев добились успеха благодаря социальным лифтам, запущенным государством», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Председатель партии «Nur Otan» выразил благодарность членам молодежного крыла за их активное участие в благотворительных акциях и волонтерской деятельности в период пандемии.

Первый Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что активность молодёжи всегда являлась одной из движущих сил политического процесса.

«Особенно важна эта энергичность и инициативность в наше время. Ведь мы живём в стремительно меняющемся мире, где привычный для многих уклад жизни безвозвратно остался в прошлом. Технологии раздвигают границы возможного», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы подчеркнул важность активного участия молодежи в развитии страны и укреплении независимости Казахстана.

«Будущее страны и нации напрямую зависит от молодежи. Современная молодежь должна развиваться в ногу со временем. Все, что я сегодня сказал, это мое наставление вам», - заключил Первый Президент Казахстана.



