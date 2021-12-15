Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости страны, отметив главные достижения Казахстана за эти годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев выразил благодарность народу Казахстана за поддержку в деле построения и развития независимого государства.

Первый Президент Казахстана призвал молодое поколение беречь независимость и вносить свой вклад в дальнейшее процветание страны.

С полным текстом выступления Елбасы можно ознакомиться здесь.