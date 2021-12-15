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Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости РК

15 Декабря 2021 18:33
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Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости страны, отметив главные достижения Казахстана за эти годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

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Нурсултан Назарбаев выразил благодарность народу Казахстана за поддержку в деле построения и развития независимого государства.

Первый Президент Казахстана призвал молодое поколение беречь независимость и вносить свой вклад в дальнейшее процветание страны.

С полным текстом выступления Елбасы можно ознакомиться здесь.


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#Нур-Султан   #Первый Президент - Елбасы   #30 лет Независимости  
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