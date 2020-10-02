Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Елбасы

    Нурсултан Назарбаев принял участие в онлайн-голосовании в праймериз

    2 Октября 2020, 11:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев принял участие в онлайн-голосовании в праймериз, передает МИА «Казинформ».

    «Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев принял участие в онлайн-голосовании в праймериз. Перед началом голосования Елбасы отметил, что внимательно следил за агитацией и публичными дебатами участников внутрипартийного отбора», - сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Тwitter.

    Как отмечается, Первый Президент Казахстана подчеркнул, что прозвучало немало конструктивных предложений, которые партия должна принять к сведению. Нурсултан Назарбаев призвал всех партийцев принять активное участие в голосовании.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нур Отан Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре