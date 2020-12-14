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Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии вручения госнаград

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Декабря 2020, 19:26
Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии вручения госнаград

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Елбасы поздравил всех с самым главным праздником страны – Днем Независимости.

«Все эти годы народ Казахстана ставил масштабные цели и достигал их. Мы продолжили великую историю своей страны, исполнив многовековую мечту наших предков. Мы укрепили государственность и добились признания на международной арене», - сказал Первый Президент Казахстана.

В ходе церемонии Нурсултан Назарбаев вручил государственные награды Премьер-Министру А.Мамину, помощнику Первого Президента РК – Елбасы Д.Акишеву, акиму Алматинской области А.Баталову, заместителю начальника Службы государственной охраны – командующему силами особого назначения А.Ашимбекулы, директору РГП «Государственная авиакомпания «Беркут» А.Дзюбе, основателю компании «Mabetex Group» Б.Паколли и заместителю руководителя Медицинского центра УДП РК С.Сейтенову.

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«Процветание и благополучие нашей Родины для вас не пустой звук. Эти награды – результат вашего плодотворного труда во благо страны. От всего сердца поздравляю вас с этими высокими государственными наградами. Примите мои искренние пожелания здоровья, успехов и благополучия. Пусть процветает наш Казахстан», - заключил Нурсултан Назарбаев.

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