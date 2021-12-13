Нурсултан Назарбаев принял Президента – Председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи А. Костин поздравил Елбасы с 30-летием независимости Казахстана, отметив заслуги и вклад Первого Президента в становление и развитие государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул высокую динамику казахстанско-российских отношений и указал на важность углубления сотрудничества в инвестиционно-банковской сфере.

В ходе беседы А. Костин рассказал о работе банка в Казахстане и перспективах инвестиционной деятельности.