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    Нурсултан Назарбаев принял Президента – Председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина

    13 Декабря 2021, 15:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи А. Костин поздравил Елбасы с 30-летием независимости Казахстана, отметив заслуги и вклад Первого Президента в становление и развитие государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Нурсултан Назарбаев подчеркнул высокую динамику казахстанско-российских отношений и указал на важность углубления сотрудничества в инвестиционно-банковской сфере.

    В ходе беседы А. Костин рассказал о работе банка в Казахстане и перспективах инвестиционной деятельности.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Банки Россия Первый Президент - Елбасы Сотрудничество
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