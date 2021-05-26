Нурсултан Назарбаев принял председателя правления «Казатомпрома»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына», Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжана Пирматова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация об основных результатах работы нацкомпании за прошлый год и ее текущей деятельности.

Г. Пирматов отметил, что «НАК «Казатомпром» сохранил позицию самого крупного продавца природного урана, укрепив свой статус надежного партнера и поставщика топлива для атомной отрасли. Несмотря на вызовы глобальной пандемии, компания достигла всех запланированных показателей, а по некоторым превзошла планы на 2020 год. По результатам прошлого года общие доходы компании достигли 587,5 миллиардов тенге, а чистая прибыль – 221 миллиард тенге. Общая сумма дивидендов компании за период с 2018 по 2021 годы составит 491 миллиард тенге.

Нурсултан Назарбаев также был проинформирован о темпах вакцинации на предприятиях холдинга, реализации крупных проектов компании, в том числе по запуску завода для производства тепловыделяющих сборок.



