РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:43, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев принял председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о результатах работы ФНБ «Самрук-Казына» за прошлый год и первый квартал 2021 года, а также о ходе исполнения поручений, данных на заседаниях Совета по управлению Фондом «Самрук-Казына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    «Фонд «Самрук-Казына» успешно завершил прошлый год. Компании Фонда закончили 2020 год без существенных сокращений персонала, сохранив непрерывный производственный процесс. По итогам 2020 года стоимость активов Фонда достигла 13,9 триллионов тенге», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    А.Саткалиев проинформировал Елбасы о деятельности по трансформации Фонда в инвестиционный холдинг и ключевых приоритетах на ближайшие годы.

    Первый Президент Казахстана отметил, что Фонд является национальным богатством Казахстана и необходимо продолжить работу по преумножению его активов на благо всего народа.

    «За короткий срок Фонд сумел перестроиться и принять оперативные меры. Стратегические ключевые отрасли работают нормально. В 2020 году Фонд направил в государственный бюджет 870 миллиардов тенге», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    Также Елбасы подчеркнул важность принятия конкретных мер для дальнейшего повышения эффективности компаний Фонда.

    В завершение встречи Председатель Совета по управлению национальным фондом дал ряд конкретных поручений и пожелал А.Саткалиеву плодотворной и успешной работы.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Главная Экономика
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!