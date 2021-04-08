Нурсултан Назарбаев принял председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о результатах работы ФНБ «Самрук-Казына» за прошлый год и первый квартал 2021 года, а также о ходе исполнения поручений, данных на заседаниях Совета по управлению Фондом «Самрук-Казына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

«Фонд «Самрук-Казына» успешно завершил прошлый год. Компании Фонда закончили 2020 год без существенных сокращений персонала, сохранив непрерывный производственный процесс. По итогам 2020 года стоимость активов Фонда достигла 13,9 триллионов тенге», - сказал Нурсултан Назарбаев.

А.Саткалиев проинформировал Елбасы о деятельности по трансформации Фонда в инвестиционный холдинг и ключевых приоритетах на ближайшие годы.

Первый Президент Казахстана отметил, что Фонд является национальным богатством Казахстана и необходимо продолжить работу по преумножению его активов на благо всего народа.

«За короткий срок Фонд сумел перестроиться и принять оперативные меры. Стратегические ключевые отрасли работают нормально. В 2020 году Фонд направил в государственный бюджет 870 миллиардов тенге», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Елбасы подчеркнул важность принятия конкретных мер для дальнейшего повышения эффективности компаний Фонда.

В завершение встречи Председатель Совета по управлению национальным фондом дал ряд конкретных поручений и пожелал А.Саткалиеву плодотворной и успешной работы.