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    Нурсултан Назарбаев принял председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича

    25 Февраля 2020, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами в рамках Евразийского экономического союза.

    Почетный председатель ЕАЭС Н.Назарбаев отметил, что Казахстан всегда выступал за идею экономической интеграции и поддерживал ее.

    «За последнее время государствами-участниками союза была проделана масштабная работа. Подписано большое количество соглашений. По всем отраслям приняты совместные решения», - сказал Елбасы.

    Первый Президент Казахстана заверил М.Мясниковича, что будет оказывать ему всестороннюю поддержку в решении вопросов укрепления экономического союза.

    «В течение этих лет ЕАЭС успешно развивается. Ряд стран проявляет активный интерес к нему. Кто-то хочет быть наблюдателем, кто-то хочет вступить в союз. Предстоит большая работа, в том числе по развитию интеграции с Европейским союзом», - сказал Нурсултан Назарбаев.

    В свою очередь, М.Мясникович рассказал о состоявшихся переговорах с руководством Казахстана и планах дальнейшей работы Евразийской экономической комиссии.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ЕАЭС Первый Президент - Елбасы
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