Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

В ходе встречи Председателю Совета Безопасности было доложено о состоянии криминогенной обстановки в стране и предпринимаемых министерством мерах по обеспечению правопорядка.

Так, по информации министра внутренних дел, в текущем году преступность сократилась на 15%, а раскрываемость по тяжким преступлениям составила 77,5%, по особо тяжким преступлениям – 88%.

Кроме того, Е. Тургумбаев проинформировал Елбасы о ходе реализации мероприятий по повышению уровня доверия населения к полиции в рамках реформы органов внутренних дел.