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Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева
9 Октября 2019 17:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
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В ходе встречи Председателю Совета Безопасности было доложено о состоянии криминогенной обстановки в стране и предпринимаемых министерством мерах по обеспечению правопорядка.
Так, по информации министра внутренних дел, в текущем году преступность сократилась на 15%, а раскрываемость по тяжким преступлениям составила 77,5%, по особо тяжким преступлениям – 88%.
Кроме того, Е. Тургумбаев проинформировал Елбасы о ходе реализации мероприятий по повышению уровня доверия населения к полиции в рамках реформы органов внутренних дел.
Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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