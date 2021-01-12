НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев принял министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди. В ходе встречи был рассмотрен график внешнеполитических мероприятий с участием Первого Президента Казахстана в текущем году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Особое внимание было уделено предстоящим заседаниям Высшего Евразийского экономического совета, Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) и Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, в которых Нурсултан Назарбаев является Почетным председателем.

Елбасы была представлена информация о ситуации в государствах, являющихся союзниками и стратегическими партнерами Казахстана, а также приоритетных направлениях работы в рамках председательства нашей страны в ЕАЭС.