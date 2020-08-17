Нурсултан Назарбаев принял Бауыржана Байбека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы, Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев принял первого заместителя Председателя партии Бауыржана Байбека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи Елбасы подчеркнул особую важность качественного проведения внутрипартийного отбора – праймериз.

«Важно обеспечить качественное проведение праймериз, а также информировать население о его целях. Это позволит выявить нам активных, грамотных и патриотичных членов партии для участия в выборах в Мажилис и маслихаты», - отметил Председатель партии «Nur Otan».

Бауыржан Байбек рассказал Нурсултану Назарбаеву об итогах подготовительной работы по организации внутрипартийного отбора.

«Сегодня во всех регионах страны стартовал праймериз. Для участия в нем в партию вступили более 700 лидеров общественного мнения на местах», - доложил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».

Кроме того, Б. Байбек доложил Председателю партии «Nur Otan» о ходе разработки предвыборной программы и о работе Фонда «Birgemiz» по поддержке социально уязвимых граждан страны и сотрудников медицинских организаций. Елбасы был также проинформирован о результатах работы по возведению домов для пострадавших от наводнения жителей аула Достык Мактааральского района Туркестанской области.

«Онлайн-обращения в «Nur Otan» увеличились в пять раз. Так, за семь месяцев обратилось 270 тысяч человек. 60% обращений были рассмотрены и решены. В рамках инициированного Вами фонда «Birgemiz» 2,3 млн казахстанцев получили поддержку. Завершается строительство 20 домов для пострадавших от наводнения жителей аула в Мактааральском районе», - сообщил первый заместитель Председателя партии «Nur Otan».



