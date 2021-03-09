Нурсултан Назарбаев принял Аскара Мамина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» принял члена Бюро Политического совета партии, Премьер-Министра Аскара Мамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован о запланированных мерах по осуществлению Дорожной карты, направленной на реализацию Предвыборной программы партии «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

Кроме того, Елбасы была представлена информация о проводимой работе по сохранению устойчивости национальной экономики в условиях кризиса, вызванного глобальной пандемией.

«Перед Правительством стоит задача обеспечить рост экономики выше 3%. Сегодня основными драйверами являются обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство. Наблюдается восстановление сектора услуг. Для поддержки субъектов предпринимательства будут реализованы меры прямого действия по трем направлениям стимулирования деловой активности: обеспечение доступа к финансированию, снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к рынкам сбыта», - сказал Аскар Мамин.

В ходе встречи была также отмечена важность дальнейшей работы по привлечению инвестиций в национальную экономику.