РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:56, 09 Март 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев принял Аскара Мамина

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель партии «Nur Otan» принял члена Бюро Политического совета партии, Премьер-Министра Аскара Мамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован о запланированных мерах по осуществлению Дорожной карты, направленной на реализацию Предвыборной программы партии «Путь перемен: достойную жизнь каждому!».

    Кроме того, Елбасы была представлена информация о проводимой работе по сохранению устойчивости национальной экономики в условиях кризиса, вызванного глобальной пандемией.

    «Перед Правительством стоит задача обеспечить рост экономики выше 3%. Сегодня основными драйверами являются обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство. Наблюдается восстановление сектора услуг. Для поддержки субъектов предпринимательства будут реализованы меры прямого действия по трем направлениям стимулирования деловой активности: обеспечение доступа к финансированию, снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к рынкам сбыта», - сказал Аскар Мамин.

    В ходе встречи была также отмечена важность дальнейшей работы по привлечению инвестиций в национальную экономику.


    Теги:
    Правительство Елбасы Правительство РК Первый Президент - Елбасы Главная Премьер-министр РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:50
    Казахстанские боксеры сразятся за выход в финал на Азиаде
    Сегодня, 07:20
    Учения разведчиков прошли в региональном командовании «Юг»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!