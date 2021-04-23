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    17:23, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев принял Асета Исекешева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев принял Асета Исекешева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе встречи Первый Президент Казахстана был проинформирован о проводимой работе над Стратегией национальной безопасности до 2025 года и Планом действий по управлению рисками национальной безопасности, ходе подготовки к очередному заседанию Совета Безопасности, на котором будет рассмотрен проект Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований до 2030 года, а также вопросы обеспечения пограничной безопасности.

    Кроме этого, Елбасы было доложено о мерах по усилению защиты прав граждан и бизнеса, повышению роли участковых инспекторов полиции, реформированию правоохранительной системы, а также принимаемых действиях в сфере кибербезопасности и защиты информационного пространства.

    Во время встречи Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на актуальных проблемах, таких как паводковая ситуация и селезащита, противопожарная безопасность, а также на вопросах дальнейшего развития национальной экономики в постпандемический период.

    «Необходимо и дальше проводить анализ по всем аспектам национальной безопасности, в том числе продовольственной безопасности и работы правоохранительной системы. На следующем заседании Совета Безопасности будут обсуждены вопросы развития Вооруженных Сил. Нужно обеспечить качественную подготовку предстоящего совещания», - сказал Первый Президент Казахстана.

    Секретарь Совета Безопасности доложил о первых результатах поэтапного реформирования правоохранительной системы. Так, по информации А. Исекешева, внедрение института согласования ключевых процессуальных решений прокурором позволило на треть уменьшить количество нарушений конституционных прав граждан в уголовном процессе и вдвое сократить число лиц, необоснованно помещенных под стражу.

    «В текущем году сохраняется тенденция по снижению уровня преступности. За первый квартал данный показатель сократился на 13,3%», - доложил секретарь Совета Безопасности.

    Также А. Исекешев сообщил о подготовке к очередному заседанию Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которое пройдет в Душанбе 28-29 апреля, где будут обсуждены актуальные вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью, а также другие аспекты взаимодействия.

    В завершение встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений Аппарату Совета Безопасности.


    Теги:
    Елбасы Первый Президент - Елбасы Главная Безопасность
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