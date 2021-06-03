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    18:31, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Нурсултан Назарбаев принял Алика Айдарбаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» Нурсултан Назарбаев принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Алика Айдарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    В ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о результатах работы национальной компании за 2020 год и ее текущей деятельности.

    «Прошлый год стал для всех нас годом вызовов и испытаний. Пандемия негативно отразилась на экономике. Наряду с этим наблюдалось снижение цен на нефть. Многие компании испытывали сложности. Сейчас идет постепенное восстановление», - сказал Елбасы.

    А.Айдарбаев доложил, что несмотря на влияние кризиса, компания сохранила финансовую устойчивость и работает над достижением «допандемических» показателей. Также на встрече была представлена информация по реализации компанией «КазМунайГаз» крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.


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