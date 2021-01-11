Нурсултан Назарбаев прибыл в Республиканский предвыборный штаб партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев прибыл в Республиканский предвыборный штаб партии «Nur Otan» для ознакомления с результатами экзит-полла, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай.

Как сообщалось ранее, результаты Еxit poll по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК озвучили на брифинге в СЦК.

По словам директора исследовательского института «Общественное мнение» («Қоғамдық пікір») Айнур Мажитовой, партия «Nur Otan» набрала 71,97 % голосов избирателей.