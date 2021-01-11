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    Нурсултан Назарбаев прибыл в Республиканский предвыборный штаб партии «Nur Otan»

    11 Января 2021, 00:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев прибыл в Республиканский предвыборный штаб партии «Nur Otan» для ознакомления с результатами экзит-полла, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай.

    Как сообщалось ранее, результаты Еxit poll по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК озвучили на брифинге в СЦК.

    По словам директора исследовательского института «Общественное мнение» («Қоғамдық пікір») Айнур Мажитовой, партия «Nur Otan» набрала 71,97 % голосов избирателей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Первый Президент - Елбасы Выборы-2021
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