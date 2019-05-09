Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву на военный парад

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина принимает участие в военном параде в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

«Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина принимает участие в военном параде по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади в Москве», - говорится в сообщении.