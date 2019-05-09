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Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву на военный парад

9 Мая 2019 13:15 664
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Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву на военный парад

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина принимает участие в военном параде в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ». 

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«Нурсултан Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина принимает участие в военном параде по случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади в Москве», - говорится в сообщении.

 

 

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Ключевые слова: Россия, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА,
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