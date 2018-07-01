Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения
24 Июля 2018 15:52 120
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе телефонного разговора с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил собеседника с днем рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Президент Казахстана пожелал Президенту Узбекистана крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
Лидеры с удовлетворением отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также расширение кооперационных связей в Центральной Азии.
фото:www.akorda.kz
Ключевые слова: Узбекистан, Президент Казахстана, Астана,
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