Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе телефонного разговора с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил собеседника с днем рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана пожелал Президенту Узбекистана крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

Лидеры с удовлетворением отметили поступательное развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, а также расширение кооперационных связей в Центральной Азии.



фото:www.akorda.kz