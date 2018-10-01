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Нурсултан Назарбаев поздравил молодых хоккеистов Актобе с открытием Ледового дворца

15 Октября 2018 19:58 125
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Нурсултан Назарбаев поздравил молодых хоккеистов Актобе с открытием Ледового дворца

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Глава государства осмотрел новую городскую ледовую арену Актобе, построенную с участием словацких инвесторов в рамках государственно-частного партнерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду

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Президент поздравил молодых хоккеистов, а в их лице и всех актюбинцев с открытием Ледового дворца, сделал памятную надпись на символической шайбе.
Нурсултан Назарбаев поздравил молодых хоккеистов Актобе с открытием Ледового дворца

Спортивный комплекс общей площадью 8 500 кв.м позволяет круглогодично  проводить  профессиональные соревнования по хоккею, шорт-треку, фигурному катанию, баскетболу, мини-футболу, боксу, большому теннису, гимнастике, а также массовые катания на коньках. Арена вмещает более 2 500 зрителей.

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Спорт, Президент Казахстана,
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