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Нурсултан Назарбаев поздравил молодых хоккеистов Актобе с открытием Ледового дворца
15 Октября 2018 19:58 125
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Глава государства осмотрел новую городскую ледовую арену Актобе, построенную с участием словацких инвесторов в рамках государственно-частного партнерства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Президент поздравил молодых хоккеистов, а в их лице и всех актюбинцев с открытием Ледового дворца, сделал памятную надпись на символической шайбе.
Спортивный комплекс общей площадью 8 500 кв.м позволяет круглогодично проводить профессиональные соревнования по хоккею, шорт-треку, фигурному катанию, баскетболу, мини-футболу, боксу, большому теннису, гимнастике, а также массовые катания на коньках. Арена вмещает более 2 500 зрителей.
Ключевые слова: Актюбинская область, Спорт, Президент Казахстана,
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