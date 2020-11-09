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    Нурсултан Назарбаев поздравил коллектив ТЮЗ имени Натальи Сац с 75-летием

    9 Ноября 2020, 12:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил прославленный творческий коллектив Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац с юбилеем и знаменательной датой – 75 – летием со дня образования театра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    В своем поздравительном послании Нурсултан Абишевич отметил, что это большое, по-настоящему праздничное событие в культурной жизни южной столицы и всей страны, что театр для детей и юношества им. Н. Сац является центром притяжения как для признанных мастеров сцены, так и для тех, чей путь в искусстве только начинается.

    Также он подчеркнул, что сегодня театр созвучен времени и духовным запросам самых взыскательных зрителей и радует своих поклонников интересными спектаклями и незабываемыми премьерами.

    В заключение Нурсултан Абишевич пожелал дружному и сплоченному коллективу театра дальнейших успехов, вдохновения и новых достижений на ниве казахстанского искусства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Культура История Казахстана Юбилей Первый Президент - Елбасы
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