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Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством

7 Января 2019 07:10 82
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Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Рождеством

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил с праздником Рождества православных христиан страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.     

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Дорогие соотечественники!

Поздравляю всех православных христиан со светлым праздником Рождества!

Это благодатное торжество олицетворяет собой добро и справедливость, милосердие и любовь к ближнему, вселяет веру в высокие гуманистические идеалы.

Поздравляя друг друга с главными духовными праздниками, казахстанцы подчеркивают единство общечеловеческих ценностей, близких и понятных каждому.

Граждане нашей страны по праву могут гордиться общими достижениями, важнейшими из которых являются мир, единство и межконфессиональное согласие.

Сегодня представители различных религий вносят свой значимый вклад в укрепление взаимопонимания и стабильное развитие современного казахстанского общества.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья, тепла и душевной гармонии! 

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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