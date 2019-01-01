-
-
-
-
-
-
-
00:48 131
-
-
-
-
вчера 23:44 128
-
вчера 23:29 117
-
вчера 23:18 179
-
-
вчера 22:08 214
-
вчера 21:33 308
-
вчера 21:18 153
-
вчера 20:55 163
-
-
вчера 19:58 295
-
-
вчера 19:00 260
-
вчера 18:23 254
-
-
вчера 17:15 495
-
-
-
-
вчера 15:55 184
-
-
вчера 15:00 274
-
вчера 14:36 313
-
-
вчера 13:34 302
-
вчера 13:14 305
-
вчера 12:46 879
-
-
-
вчера 11:55 327
-
вчера 11:35 353
-
-
вчера 10:58 412
-
вчера 10:39 286
-
вчера 10:36 290
-
вчера 10:15 582
-
Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент страны Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Дорогие соотечественники!
С особой радостью и волнением каждый из нас ожидает наступление Нового года.
Этот светлый и добрый праздник мы встречаем в единстве и согласии большой и дружной казахстанской семьей.
Мы связываем с ним свои самые смелые надежды и мечты, строим захватывающие дух планы и загадываем сокровенные желания на будущее.
Уходящий 2018 год был очень содержательным и динамичным для нашей страны.
Главным событием стало 20-летие прекрасной Астаны, ставшей ярким символом широкой и открытой души казахстанцев, олицетворением счастья и благоденствия нашего народа.
В этом году Казахстан еще больше укрепил свои позиции и авторитет на международной арене.
Мы успешно председательствовали в Совете Безопасности ООН - ключевой структуре управления в современном глобальном мире.
Состоялись мои знаковые визиты в Москву, Пекин, Вашингтон, Брюссель и в другие значимые для нашего государства столицы.
В уходящем году мы сохранили позитивную динамику экономического развития страны.
В рамках индустриализации запущены новые производственные предприятия и инфраструктурные объекты.
Значительно выросли объемы жилищного строительства и транзитных перевозок.
Увеличился экспорт казахстанской продукции и уровень цифровизации ключевых отраслей экономики.
Казахстанцы должны быть уверены в спокойствии и безопасности на улицах городов и сел нашей страны.
Поэтому начаты реформы в судебной и правоохранительной системе.
Дан старт масштабным мерам по повышению качества жизни и росту благосостояния наших граждан.
Все эти важные шаги и достижения стали возможны благодаря усилиям и труду всех казахстанцев.
Хочу выразить свою искреннюю признательность каждому из вас за вклад в процветание нашей Родины!
Уважаемые казахстанцы!
В условиях стремительно меняющегося мира главным фактором успешного развития страны являются люди, их таланты, знания и патриотизм.
Поэтому наступающий год объявлен Годом молодежи.
Уверен, молодое поколение оправдает наше доверие и сможет вывести Казахстан в число 30-ти лучших государств планеты.
Дорогие друзья!
Всего несколько мгновений осталось до Нового 2019 года!
Пусть мир, добро и благополучие будут в каждом казахстанском доме!
От всего сердца желаю всем счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!
Алдағы жыл Қазақстан үшін табысты әрі тағылымды жыл болады деп сенемін!
Баршаңызға зор денсаулық, халқымызға амандық пен бақ-береке тілеймін!
Жаңа жыл құтты болсын!
- В «Астана опера» предупредили о мошенническом сайте, продающем билеты на постановки театра
- Новогоднюю сказку подарили детям с особыми потребностями столичные военнослужащие
- Посол Франции в РК подвел итоги года на казахском языке
- Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье и родным Султана Джиенбаева
- Казахстанский балет покорил Валенсию
- Более 20 тыс кубометров снега убрано в Астане за сутки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана