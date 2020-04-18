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    Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой

    18 Апреля 2020, 13:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    «Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!

    Для миллионов людей этот день олицетворяет собой обновление, надежду, торжество добра и справедливости. Духовный смысл Пасхи, отмечаемой православной общиной страны, близок и дорог казахстанцам. У нас с уважением относятся ко всем религиозным праздникам, и эта добрая традиция подчеркивает миролюбие и толерантность нашего народа.

    За годы независимости в Казахстане созданы благоприятные условия для всех конфессий, вносящих свой вклад в развитие общества, формирование общего духовного пространства.

    Особое значение Пасха приобретает в это непростое время, когда так важно осознание таких абсолютных ценностей, как милосердие, взаимоуважение и единство.

    Все вместе, руководствуясь принципами миролюбия и согласия, мы созидаем сильный Казахстан.

    В этот светлый праздник желаю всем добра, крепкого здоровья и благополучия!» - говорится в тексте поздравления Елбасы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия Первый Президент - Елбасы
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