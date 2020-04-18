Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Пасхой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи!

Для миллионов людей этот день олицетворяет собой обновление, надежду, торжество добра и справедливости. Духовный смысл Пасхи, отмечаемой православной общиной страны, близок и дорог казахстанцам. У нас с уважением относятся ко всем религиозным праздникам, и эта добрая традиция подчеркивает миролюбие и толерантность нашего народа.

За годы независимости в Казахстане созданы благоприятные условия для всех конфессий, вносящих свой вклад в развитие общества, формирование общего духовного пространства.

Особое значение Пасха приобретает в это непростое время, когда так важно осознание таких абсолютных ценностей, как милосердие, взаимоуважение и единство.

Все вместе, руководствуясь принципами миролюбия и согласия, мы созидаем сильный Казахстан.

В этот светлый праздник желаю всем добра, крепкого здоровья и благополучия!» - говорится в тексте поздравления Елбасы.



