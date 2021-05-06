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    Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

    6 Мая 2021, 14:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    «Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

    За годы независимости вооружённые силы нашей страны стали гарантом стабильности государства, его территориальной целостности и военной безопасности.

    Мы всегда уделяли особое внимание развитию армии, повышению её обороноспособности, всесторонней поддержке военнослужащих.

    Благодаря этому служба в казахстанской армии вновь стала почётным и ответственным делом для сильных духом людей. Долг, честь и служение Отечеству снова обрели своё истинное значение, а человек в военной форме стал образцом высокой ответственности и искреннего патриотизма.

    С момента подписания мной Указа о создании Вооружённых Сил Республики Казахстан до формирования эффективной системы безопасности был пройден огромный путь.

    Сегодня Казахстан имеет сильную и боеспособную армию, способную надёжно защитить главную ценность нашего государства – нашу независимость.

    Поздравляю защитников Отечества и всех казахстанцев с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!», - поздравил Елбасы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Армия Общество Первый Президент - Елбасы
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