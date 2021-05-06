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Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Мая 2021, 14:18
Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

«Дорогие казахстанцы! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

За годы независимости вооружённые силы нашей страны стали гарантом стабильности государства, его территориальной целостности и военной безопасности.

Мы всегда уделяли особое внимание развитию армии, повышению её обороноспособности, всесторонней поддержке военнослужащих.

Благодаря этому служба в казахстанской армии вновь стала почётным и ответственным делом для сильных духом людей. Долг, честь и служение Отечеству снова обрели своё истинное значение, а человек в военной форме стал образцом высокой ответственности и искреннего патриотизма.

С момента подписания мной Указа о создании Вооружённых Сил Республики Казахстан до формирования эффективной системы безопасности был пройден огромный путь.

Сегодня Казахстан имеет сильную и боеспособную армию, способную надёжно защитить главную ценность нашего государства – нашу независимость.

Поздравляю защитников Отечества и всех казахстанцев с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!», - поздравил Елбасы.


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